Capodanno 2026 a Firenze | ottomila in Santa Croce La sindaca | Festa bellissima

Il 31 dicembre 2025, piazza Santa Croce a Firenze ha ospitato oltre ottomila persone per un evento musicale gratuito promosso dal Comune e organizzato dalla Fondazione MUS. La serata ha rappresentato un momento di convivialità e festa per salutare l’arrivo del 2026, con la sindaca che ha commentato positivamente l’atmosfera e il successo dell’iniziativa. Un’occasione di aggregazione e tradizione che si rinnova ogni anno nella cornice storica della città.

