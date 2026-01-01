Capodanno 2026 a Catania una notte di musica ed emozioni nonostante la pioggia

Il Capodanno 2026 a Catania si è svolto in piazza Duomo, offrendo un evento di musica e intrattenimento. Nonostante la pioggia persistente, un pubblico numeroso ha partecipato con entusiasmo, ascoltando artisti e talenti provenienti dalla Sicilia e dal resto d’Italia. Una notte che ha comunque lasciato un ricordo di emozioni condivise e di una città che accoglie il nuovo anno con speranza.

