Capodanno 1916 | inizia la guerra di mina sulle Dolomiti
Il 1° gennaio 1916, durante la Prima guerra mondiale, iniziò la cosiddetta “guerra di mina” sulle Dolomiti. In quell’occasione, i Kaiserjäger austriaci fecero esplodere la prima mina sul Piccolo Lagazuoi, mirando agli Alpini posizionati sotto la Cengia Martini. Questo episodio segnò un nuovo metodo di combattimento nelle montagne, caratterizzato da sotterranei e detonazioni sotto le linee avversarie.
il 1°gennaio 1916 i Kaiserjäger austriaci fecero esplodere la prima mina sul Piccolo Lagazuoi contro gli Alpini appostati sotto la cima sulla «Cengia Martini», che tuttavia resisterà. Da quel giorno le viscere delle montagne lungo il fronte saranno sconvolte da decine di esplosioni. 🔗 Leggi su Laverita.info
