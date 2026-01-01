Capodanno 120 agenti della polizia municipale in centro Due le sanzioni per la vendita di alcolici in vetro

Per il Capodanno, 120 agenti della polizia municipale hanno garantito il controllo del centro città, intervenendo su incidenti, sicurezza e rispetto delle normative. Durante i servizi, sono state emesse due sanzioni per la vendita di alcolici in vetro, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante la festività.

A Capodanno sono stati 120 gli agenti della polizia municipale impegnati nelle attività di pronto intervento, rilievi degli incidenti, controllo del territorio e servizi nelle aree interessate dagli eventi. A supporto, anche gli steward presenti nelle principali piazze della festa: Santa Croce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

