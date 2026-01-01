Capodanno 120 agenti della polizia municipale in centro Due le sanzioni per la vendita di alcolici in vetro

Per il Capodanno, 120 agenti della polizia municipale hanno garantito il controllo del centro città, intervenendo su incidenti, sicurezza e rispetto delle normative. Durante i servizi, sono state emesse due sanzioni per la vendita di alcolici in vetro, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante la festività.

A Capodanno sono stati 120 gli agenti della polizia municipale impegnati nelle attività di pronto intervento, rilievi degli incidenti, controllo del territorio e servizi nelle aree interessate dagli eventi. A supporto, anche gli steward presenti nelle principali piazze della festa: Santa Croce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Perugia-Ternana: "Limiti alla vendita di bevande e alcolici in vetro e lattine". La mappa delle zone interessate Leggi anche: Fiorentina-Verona: divieto di vendita alcolici e bevande in vetro domenica 14. Ecco in quali zone Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno, a Firenze 120 agenti della polizia municipale dedicati; Capodanno a Firenze: Tramvia no-stop tutta la notte e potenziamento dei mezzi pubblici; Capodanno a Firenze, la festa nelle piazze: ottomila persone in Santa Croce; Maxi-sequestro di botti di Capodanno: arrestato 28enne, aveva stipato in cantina quasi 120 kg di materiale. Polizia di Stato, a Rimini un Capodanno in sicurezza per cittadini e turisti - È stato un fine anno di intenso lavoro per gli oltre 250 tra donne e uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ... chiamamicitta.it

Capodanno Rai in sicurezza, Catanzaro blindata con oltre 500 agenti, droni e telecamere - Dietro la manifestazione una imponente macchina della sicurezza ... corrieredellacalabria.it

Capodanno in sicurezza grazie alle 250 forze dell'ordine in servizio - Erano 250 le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e dei corpi di Polizia Locale che, grazie alla loro presenza, hanno ... msn.com

, , https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/01/capodanno-rai-in-sicurezza-catanzaro-blindata-con-oltre-500-agenti-droni-e-tele - facebook.com facebook

I tre poliziotti sono rimasti uccisi nella provincia di Yalova. La scorsa settimana sono state condotte operazioni in diverse città a causa del rischio di attacchi durante le festività di Capodanno x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.