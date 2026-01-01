Caos movida di Capodanno | due feriti nella rissa davanti ai baretti Residenti ' barricati' in casa

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Marcianise si sono registrati episodi di tensione, con due persone rimaste ferite in una rissa davanti ai locali notturni. I residenti, preoccupati, si sono barricati nelle proprie abitazioni per sicurezza. La polizia ha inoltre elevato numerose sanzioni a carico di automobilisti incivili, cercando di contenere il disagio e garantire l'ordine pubblico durante la notte.

Caos movida di Capodanno a Marcianise tra risse, residenti costretti a barricarsi in casa e decine di sanzioni agli automobilisti incivili. E' trascorso così il giorno dell'ultimo dell'anno in città, con diversi interventi di Polizia di Stato e Polizia Locale che hanno scandito le ore che hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

