Caos Gabon dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa | CT cacciato squadra sospesa e due calciatori banditi

Dopo l'eliminazione del Gabon ai gironi della Coppa d'Africa, il governo ha preso misure drastiche: sospensione della nazionale, licenziamento del commissario tecnico e l’esclusione definitiva di Aubameyang ed Ecuele Manga, in risposta alle tre sconfitte accumulate. La situazione riflette le conseguenze delle recenti prestazioni della squadra, suscitando un forte impatto interno e una riorganizzazione dei vertici del calcio gabonese.

Il Gabon eliminato ai gironi della Coppa d'Africa: il Governo sospende la Nazionale, licenzia il CT ed esclude per sempre Aubameyang ed Ecuele Manga dopo tre sconfitte. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

