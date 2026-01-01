Caos Gabon dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa | CT cacciato squadra sospesa e due calciatori banditi

Dopo l'eliminazione del Gabon ai gironi della Coppa d'Africa, il governo ha preso misure drastiche: sospensione della nazionale, licenziamento del commissario tecnico e l’esclusione definitiva di Aubameyang ed Ecuele Manga, in risposta alle tre sconfitte accumulate. La situazione riflette le conseguenze delle recenti prestazioni della squadra, suscitando un forte impatto interno e una riorganizzazione dei vertici del calcio gabonese.

