Canta Napoli 2.0 | La grande festa della canzone napoletana approda al Teatro Totò
Canta Napoli 2.0, la celebrazione della canzone napoletana, arriva al Teatro Totò. Dopo il successo al Maschio Angioino e oltre 400 tappe in Italia, il progetto prosegue con l’obiettivo di valorizzare la tradizione musicale napoletana, portando sul palco artisti e appassionati in un evento che rende omaggio alla cultura musicale partenopea.
Dopo il trionfale sold out al Maschio Angioino e oltre 400 tappe in Italia, il progetto "Canta Napoli 2.0" fa il suo atteso ritorno a casa. L’appuntamento è fissato per domenica 1° Marzo 2026 nello storico Teatro Totò, il tempio della tradizione partenopea situato nel cuore di via Frediano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
