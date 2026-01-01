cancelo juve la strategia di marotta per anticipare i bianconeri e il barcellona ultimissime sul futuro del portoghese

In un mercato in continua evoluzione, la strategia di Beppe Marotta mira a anticipare le mosse di Juventus e Barcellona. Recenti sviluppi riguardano il futuro di João Cancelo, con attenzione alle trattative in corso e alle possibili mosse delle società per assicurarsi il giocatore. Le ultime notizie offrono un quadro aggiornato sulle intenzioni delle squadre e sulle prospettive di mercato legate al portoghese.

che lascerà l’Al-Hilal. La possibilità di rivedere João Cancelo con la maglia dell’ Inter sta rapidamente evolvendo da semplice ipotesi di mercato a una negoziazione serrata e definita. A delineare i dettagli dell’operazione è l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, il quale, tramite un recente aggiornamento video sul suo canale YouTube, ha ribadito la ferma intenzione del club nerazzurro di concretizzare il ritorno in Italia dell’esterno portoghese. Stando a quanto riportato, la dirigenza interista ha intensificato i rapporti anche nelle ultime ore, mantenendo un dialogo costante con Jorge Mendes, l’agente che supervisiona la carriera dell’ex calciatore di Juventus e Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

