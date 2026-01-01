Nel campionato attuale, Ipswich si posiziona tra le prime due squadre in classifica, mentre Coventry mantiene la sua posizione, superando il Charlton. Di seguito, vi riportiamo fedelmente un articolo pubblicato recentemente su un sito inglese, per offrire una panoramica aggiornata sulle dinamiche del torneo.

L'Ipswich Town ha sconfitto l'Oxford United nella prima partita del 2026 salendo al secondo posto nel campionato. Jaden Philogene ha segnato il suo nono gol stagionale portando i Tractor Boys in vantaggio a Portman Road, ma Will Lankshear ha pareggiato per gli ospiti poco dopo la mezz'ora. La squadra di Kieran McKenna, tuttavia, ha riguadagnato il comando e ha conquistato tutti e tre i punti prima dell'intervallo, con Chuba Akpom che ha segnato il vincitore in quella che è stata la sua prima partenza in sette partite.

© Justcalcio.com - Campionato: Ipswich sale tra i primi due, Coventry tiene a Charlton

