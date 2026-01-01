Campiglia in lutto addio all' ex consigliera comunale Viola Balestri Il dolore della comunità | Perdiamo un' amica e una persona unica
Campiglia Marittima piange la scomparsa di Viola Balestri, ex consigliera comunale e segretaria del Partito Democratico locale, deceduta a 35 anni. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una figura conosciuta e apprezzata per il suo impegno civile e politico, lasciando un vuoto importante nel tessuto sociale della città.
Campiglia Marittima si è svegliata nel dolore. A soli 35 anni è morta Viola Balestri, già consigliera comunale e segretaria del Partito Democratico locale, una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno civile e politico. Eletta in consiglio comunale nel 2019 nella lista della sindaca. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
