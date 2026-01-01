Campiglia Marittima piange la scomparsa di Viola Balestri, ex consigliera comunale e segretaria del Partito Democratico locale, deceduta a 35 anni. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una figura conosciuta e apprezzata per il suo impegno civile e politico, lasciando un vuoto importante nel tessuto sociale della città.

Campiglia Marittima si è svegliata nel dolore. A soli 35 anni è morta Viola Balestri, già consigliera comunale e segretaria del Partito Democratico locale, una figura molto conosciuta e stimata per il suo impegno civile e politico. Eletta in consiglio comunale nel 2019 nella lista della sindaca. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Campiglia in lutto, addio all'ex consigliera comunale Viola Balestri. Il dolore della comunità: "Perdiamo un'amica e una persona unica"

Leggi anche: Politica forlivese in lutto: addio all'ex consigliera comunale repubblicana e assessora Maura Giunchi

Leggi anche: Politica ancora in lutto: addio all’assessora Sonia Petrachi. “Perdiamo una donna solare, buona e colta”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lutto in Italia, addio a uno degli sportivi più amati in assoluto - Un lutto struggente al culmine di una battaglia con una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. diregiovani.it

Addio a un campionissimo, lo sport italiano è in lutto - Lacrime tra i tifosi È un momento estremamente difficile per lo sport italiano che in questi mesi ha dovuto ... diregiovani.it

Lutto. Addio a Gianni Bensi - Lutto nell'atletica piemontese per la scomparsa di Gianni Bensi. fidal.it

Lutto nel mondo dell’informazione e della politica - facebook.com facebook