Camera | post sui social ' benvenuti nell' 80esimo anno della Repubblica'

Oggi ricordiamo l’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, segnato dal Referendum istituzionale, dall’elezione dell’Assemblea Costituente e dal primo voto delle donne. Un momento importante nella storia del nostro Paese, che ha segnato la nascita della nostra democrazia e il percorso verso i diritti civili. Un’occasione per riflettere sulle fondamenta della nostra Repubblica e sui valori che ci guidano ancora oggi.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Benvenuti nell'80esimo anno della Repubblica italiana. Celebriamo l'anniversario del Referendum istituzionale, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e del primo voto delle donne". E' quanto si legge in un post sui social della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

