Camera | post sui social ' benvenuti nell' 80esimo anno della Repubblica'

80esimo anno della Repubblica

Oggi ricordiamo l’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, segnato dal Referendum istituzionale, dall’elezione dell’Assemblea Costituente e dal primo voto delle donne. Un momento importante nella storia del nostro Paese, che ha segnato la nascita della nostra democrazia e il percorso verso i diritti civili. Un’occasione per riflettere sulle fondamenta della nostra Repubblica e sui valori che ci guidano ancora oggi.

