Calendario sportivo gennaio 2026 | tutti gli eventi Australian Open Europei di pallanuoto pallamano e calcio a 5!

Il calendario sportivo di gennaio 2026 offre una serie di eventi di rilievo, tra cui l'Australian Open, gli Europei di pallanuoto, pallamano e calcio a 5. Un mese ricco di competizioni che segna l'inizio dell’anno sportivo, ideali per gli appassionati desiderosi di seguire le principali sfide internazionali e nazionali. Un’occasione per vivere momenti di sport intensi e appassionanti, nel rispetto della passione che contraddistingue questo settore.

Si preannuncia un mese di gennaio particolarmente ricco per tutti gli appassionati di sport, visto che il nuovo anno si aprirà con una serie di eventi di primaria importanza, tutti da gustare per incominciare di slancio dopo il periodo festivo. Il Tour de Ski e la Tournée dei Quattro Trampolini ci terranno compagnia nelle prime giornate, assegnando i due prestigiosi trofei di sci di fondo e salto con gli sci. Le Coppe del Mondo dei vari sport invernali (sci alpino, biathlon, snowboard, sci di fondo, salto con gli sci, bob, slittino, skeleton, sci freestyle, combinata nordica) avranno ampio risalto insieme agli Europei di speed skating, short track e pattinaggio artistico, in modo da avvicinarsi al meglio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che incominceranno il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

