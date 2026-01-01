Ecco il calendario delle nuove serie TV in Italia per i mesi di gennaio e febbraio 2026. Questo periodo segna un momento importante per il panorama televisivo nazionale, grazie all’impegno di Rai Fiction e Sky nel proporre produzioni di qualità. Di seguito, un aggiornamento sulle principali uscite previste, per rimanere informati sulle novità che arricchiranno il panorama delle serie italiane nel primo trimestre del 2026.

Il panorama delle serie tv coinvolge un numero sempre più ampio di spettatori in tutto il mondo. In Italia, è attiva un’importante produzione, in particolare grazie a Rai Fiction e a Sky, che da anni si contendono la scena con serie popolari e in grado di conquistare tutte le fasce di pubblico. Ad esse si sono aggiunte le produzioni originali delle piattaforme streaming quali Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple Tv+, che arricchiscono regolarmente i loro cataloghi con tantissime novità (anche) italiane. Oltre alle produzioni nostrane, ricoprono un ruolo determinante tutte le serie straniere, in particolare statunitensi e britanniche, che risultano sempre tra le più viste nelle graduatorie di ascolto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Calendario nuove serie TV in Italia 2025 (gennaio / febbraio 2026)

Leggi anche: Calendario nuove serie TV in Italia 2025 (dicembre 2025 / gennaio 2026)

Leggi anche: Calendario nuove serie TV in Italia 2025 (novembre / dicembre 2025)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Sky e NOW, tutte le uscite di gennaio 2026; Il calendario delle big di A a inizio 2026: la Juve sogna la rimonta; Tutte le serie TV da segnare a gennaio 2026.

Le serie tv da non perdere a gennaio 2026 - A gennaio 2026 le piattaforme arrivano puntuali con la loro valanga di serie tv pronte a monopolizzare il nostro tempo libero. dilei.it