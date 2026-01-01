Nelle ultime ore si intensificano le voci di un possibile ritorno di un ex calciatore della Juventus al Torino, in un’operazione di scambio. La trattativa, ancora in fase di definizione, potrebbe rappresentare un importante snodo nel calciomercato di Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui dettagli e le novità di questa possibile operazione.

Calciomercato Serie A: l’ex Juventus torna al Torino? Scambio a dir poco clamoroso, ecco gli ultimi dettagli sull’operazione. Il calciomercato Serie A, in particolare della Fiorentina, entra ufficialmente nel vivo con una suggestione che potrebbe ridisegnare gli equilibri del centrocampo gigliato. Mentre la dirigenza lavora per puntellare la rosa in vista della seconda parte di stagione, una nuova pista sta prendendo consistenza nelle ultime ore, collegando direttamente le sorti della squadra toscana a quelle del Torino. Come rilanciato dall’esperto di mercato Mattia Moretto, sta emergendo in modo concreto l’idea di uno scambio di pedine tra i due club, con Cesare Casadei e Rolando Mandragora individuati come i protagonisti di questa possibile operazione incrociata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Serie A: l’ex Juventus passa al Torino? Scambio clamoroso, si tratterebbe di un ritorno. Ultimi dettagli sulla trattativa

