Calciomercato Napoli | saldo zero ma il rinnovo di Conte è il vero colpo

Nel calciomercato del Napoli, il focus principale non riguarda acquisti o cessioni, ma il rinnovo di contratto di Antonio Conte. Questa operazione rappresenta il vero obiettivo di gennaio per il club, evidenziando l’importanza della stabilità e della continuità nella gestione tecnica. Mentre le voci di mercato si susseguono, l’attenzione resta sulla volontà di De Laurentiis di consolidare il progetto con l’allenatore, puntando a una stagione di successo.

Il vero “Colpo” di Gennaio. Dimenticate i nomi dei calciatori. La vera partita che Aurelio De Laurentiis sta giocando tra Napoli e l’Arabia Saudita è il prolungamento del contratto di Antonio Conte. Dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa nel 2025, il patron vuole evitare il declino che seguì l’epoca di Maradona. Il progetto non è più solo tecnico, ma strutturale: stadio di proprietà, museo e una Squadra Under 23 per creare in casa i talenti (sul modello Juve) senza dover spendere cifre folli sul mercato “gonfiato” italiano. Il Presidente più vincente della storia: la sfida ad Agnelli e Berlusconi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

