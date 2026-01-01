Calciomercato Napoli | saldo zero ma il rinnovo di Conte è il vero colpo
Nel calciomercato del Napoli, il focus principale non riguarda acquisti o cessioni, ma il rinnovo di contratto di Antonio Conte. La strategia di Aurelio De Laurentiis si concentra sulla continuità e stabilità, considerandolo il vero obiettivo della sessione invernale. In un contesto di saldo zero, la scelta di mantenere l’allenatore rappresenta un investimento importante per il progetto sportivo del club.
Il vero “Colpo” di Gennaio. Dimenticate i nomi dei calciatori. La vera partita che Aurelio De Laurentiis sta giocando tra Napoli e l’Arabia Saudita è il prolungamento del contratto di Antonio Conte. Dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa nel 2025, il patron vuole evitare il declino che seguì l’epoca di Maradona. Il progetto non è più solo tecnico, ma strutturale: stadio di proprietà, museo e una Squadra Under 23 per creare in casa i talenti (sul modello Juve) senza dover spendere cifre folli sul mercato “gonfiato” italiano. Il Presidente più vincente della storia: la sfida ad Agnelli e Berlusconi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
?CALCIOMERCATO: SALDO ZERO, MA IL VERO COLPO É IL RINNOVO DI CONTE PER UN MODELLO DI BUSINESS DA TOP
