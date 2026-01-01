Nel calciomercato del Napoli, il focus principale non riguarda acquisti o cessioni, ma il rinnovo di contratto di Antonio Conte. La strategia di Aurelio De Laurentiis si concentra sulla continuità e stabilità, considerandolo il vero obiettivo della sessione invernale. In un contesto di saldo zero, la scelta di mantenere l’allenatore rappresenta un investimento importante per il progetto sportivo del club.

Il vero “Colpo” di Gennaio. Dimenticate i nomi dei calciatori. La vera partita che Aurelio De Laurentiis sta giocando tra Napoli e l’Arabia Saudita è il prolungamento del contratto di Antonio Conte. Dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa nel 2025, il patron vuole evitare il declino che seguì l’epoca di Maradona. Il progetto non è più solo tecnico, ma strutturale: stadio di proprietà, museo e una Squadra Under 23 per creare in casa i talenti (sul modello Juve) senza dover spendere cifre folli sul mercato “gonfiato” italiano. Il Presidente più vincente della storia: la sfida ad Agnelli e Berlusconi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Calciomercato Napoli: saldo zero, ma il rinnovo di Conte è il vero colpo

Leggi anche: Calciomercato Napoli: saldo zero, ma il rinnovo di Conte è il vero colpo

Leggi anche: Napoli e le problematiche post-PSV: Conte saldo in panchina ma spunta il nome di un uomo spogliatoio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli, il piano con il calciomercato a saldo zero: cambiano gli obiettivi. Dubbi sul futuro di due giocatori; “La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico…; Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero; Napoli, rivoluzione a saldo zero: 5 cessioni per accontentare Conte. C'è il caso Lucca, Lukaku giura fedeltà.

Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero - Il Napoli dovrà operare con un mercato detto a saldo zero, un blocco dovuto ad un determinato parametro che pesa sulla strategia del club ... quifinanza.it