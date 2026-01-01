Calciomercato Napoli c’è la fila per Ambrosino | deciso il futuro del giovane attaccante

Il calciomercato del Napoli si anima con l’interesse verso Ambrosino, giovane attaccante del settore giovanile. La società sta valutando le opzioni per il suo futuro, considerando anche le richieste di altri club. In questa fase, il club mira a trovare la soluzione migliore per il suo sviluppo, mantenendo un equilibrio tra crescita dei talenti e necessità della rosa.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato anche in uscita, con l'obiettivo di garantire spazio e continuità ai giocatori meno impiegati nella prima parte di stagione. Tra i profili attenzionati c'è Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che finora ha trovato poco spazio nelle rotazioni azzurre. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta valutando la soluzione migliore per favorirne la crescita. In questo contesto, diverse società si sono mosse per assicurarsi il giovane in prestito, tra Serie A e Serie B. Il piano del Napoli sul mercato in uscita. Il Napoli sta lavorando con attenzione sulle operazioni in uscita.

