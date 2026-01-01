Calciomercato Milan Kean idea concreta per gennaio? E su Gatti … | VIDEO
Con l'apertura del calciomercato invernale domani, si intensificano le voci su possibili trattative per il Milan. Tra i nomi più discussi ci sono Moise Kean e Federico Gatti, che vengono considerati come potenziali rinforzi per la squadra. Resta da capire se queste ipotesi si concretizzeranno nei prossimi giorni, in un mercato che si preannuncia ricco di novità e opportunità.
Domani inizia il calciomercato invernale: Moise Kean e Federico Gatti sono due nomi che circolano in orbita Milan. Il focus nel video. Nonostante l'ormai imminente arrivo di Niclas Füllkrug, il calciomercato invernale del Milan resta incentrato sull'attacco e si parla di una possibile pista che porta a Moise Kean della Fiorentina. Non solo: nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è discusso anche dell'ipotesi Federico Gatti come innesto per la difesa di Massimiliano Allegri. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
