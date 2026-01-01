Calciomercato Juve sfida col Genoa per quell’obiettivo | bianconeri determinati ad andare fino in fondo ma non sarà semplice Il nome

La Juventus è impegnata in una sfida di calciomercato con il Genoa per un portiere, con entrambe le squadre interessate a rafforzare la propria rosa. La società bianconera segue con attenzione la situazione, valutando le migliori opportunità, mentre il Genoa punta a garantirsi la titolarità. La trattativa è in corso e richiederà attenzione e strategia da entrambe le parti.

Calciomercato Juve, duello per quel portiere: il Genoa lo cerca per la titolarità, ma la Vecchia Signora monitora con attenzione la situazione. L'attenzione degli operatori di mercato si sta spostando con decisione verso la difesa dei pali, un ruolo che promette scintille nella prossima sessione invernale con intrecci inaspettati tra le diverse società di Serie A. Al centro delle trame più interessanti c'è un giovane estremo difensore che ha saputo mettersi in luce nelle occasioni concesse dalla Lazio, attirando gli sguardi interessati delle principali dirigenze italiane. Le strategie del calciomercato Juve hanno acceso i radar su questo profilo specifico, individuando in Christos Mandas un prospetto di sicuro avvenire e di grande affidabilità tecnica su cui poter eventualmente puntare per blindare il reparto arretrato nelle stagioni a venire.

Il calciomercato si accende in casa Juventus, soprattutto in uscita, con Mattia Perin ormai sempre più perso al Genoa e la Fiorentina che sta sondando per prendere Weston McKennie a parametro zero

Calciomercato Juventus News: l'interesse del Genoa per Mattia Perin potrebbe aprire una strada di favore ai bianconeri per Brooke Norton-

