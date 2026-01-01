Il calciomercato della Juventus si sta muovendo intorno alla possibile cessione di Ngana Valdes, giovanissimo talento con 12 anni di affiliazione al club. La situazione potrebbe portare a un addio imminente, con diverse società interessate a inserirsi nel mercato per il suo acquisto. Restano da valutare le decisioni del club e le offerte ricevute, in un contesto di continui cambiamenti per il futuro del giovane calciatore.

Calciomercato Juve: il giovane Ngana Valdes può lasciare il club dopo 12 anni. Ecco chi vuole il centrocampista della Next Gen di Brambilla. Il giovane centrocampista Valdes Ngana, classe 2006 cresciuto nel settore giovanile bianconero dall’età di 12 anni, potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Spagna presso l’ UB Conquense. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il club che milita nella quarta serie spagnola è in trattativa con la Juventus per assicurarsi le prestazioni del talento italiano di origini nigeriane. Il profilo di Valdes Ngana. Ngana vanta un legame profondo con la Juventus, avendo firmato lo scorso agosto un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il giovane Ngana Valdes può lasciare il club dopo 12 anni. Ecco chi lo vuole

Leggi anche: Calciomercato: Depay può lasciare il Brasile a gennaio. Ecco il club che vuole riportarlo in Europa!

Leggi anche: Endrick Juve, possibile svolta nel futuro della stellina brasiliana: vuole giocare di più, può lasciare il Real a gennaio! Due club italiani in corsa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Juventus potrebbe cedere il giovane Ngana: gli aggiornamenti - Matteo Moretto, tramite X, ha rivelato che la Juventus potrebbe cedere uno dei suoi giovani talenti ovvero Valdes Ngana: "UB Conquense e Juventus stanno negoziando il trasferimento ... tuttojuve.com