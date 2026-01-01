Calciomercato Inter tra senatori e futuribili | tutti i dubbi della dirigenza nerazzurra

Il calciomercato dell'Inter si presenta come un percorso complesso, tra conferme di giocatori esperti e investimenti in giovani promesse. La dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta e Ausilio, analizza attentamente le opzioni disponibili, mantenendo una strategia equilibrata. In questo contesto, le scelte future saranno decisive per rafforzare la rosa e rispondere alle sfide della stagione in corso.

Inter News 24 Calciomercato Inter e un puzzle ancora da completare: Marotta e Ausilio valutano profili giovani e nomi più pronti, ma la linea resta chiara. Il calciomercato Inter entra in una fase di riflessione profonda. Nessuno mette in discussione il valore di alcuni profili seguiti con attenzione, come l'esterno dell'Atalanta Marco Palestra o il difensore centrale del Sassuolo Tarik Muharemovic. Talenti interessanti, futuribili di prospettiva, ma il nodo centrale resta uno: possono davvero prendere il posto di due senatori come Francesco Acerbi e Denzel Dumfries? In viale della Liberazione la risposta, oggi, è tutt'altro che scontata. Palestra e Muharemovic ottimi profili ma l'Inter cerca titolarissimi. L'Inter si guarda dentro: la verità sulle analisi svolte ad Appiano e le continue cadute dei senatori - Cosa significa "essere meno belli" oppure "essere disposti a sporcarsi un po'", quando il fine è quello di provare a evitare alcune eventi che ciclicamente si ripetono? Cancelo, l'Inter e il coraggio di fiorire C'è un momento, nel calcio come nella vita, in cui bisogna smettere di fare i conti e iniziare a sognare. Un momento in cui le tabelle Excel devono lasciare spa

