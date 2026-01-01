Sul calciomercato dell’Inter, la dirigenza si concentra su due obiettivi principali per gennaio: rinforzare l’esterno destro e rafforzare la difesa. Le indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile indicano una strategia mirata a puntellare le aree più deboli della rosa, con attenzione anche al reparto futuro. La società valuta attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra punta a rinforzare l’esterno destro e la difesa con un focus sui colpi per il futuro. L’apertura della finestra invernale di calciomercato è ormai alle porte, e l’ Inter sembra avere le idee chiare per quanto riguarda le necessità più urgenti per il 2026. La squadra di Chivu punta a migliorare due reparti chiave della rosa, con un occhio anche al futuro. Il primo obiettivo per l’Inter riguarda l’acquisto di un esterno destro. Un profilo che possa entrare immediatamente in squadra, in grado di elevare un reparto che ha avuto alti e bassi nella stagione in corso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, sono due i principali obiettivi per gennaio: cosa filtra da Appiano Gentile sulle scelte della società

Leggi anche: Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile

Leggi anche: Roma Inter, le ultime dal ritiro di Appiano Gentile sulle probabili formazioni: cosa filtra sulle scelte di Chivu

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa; Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti; Serie A, Calciomercato Inter – Due grandi colpi tenuti segreti: tutti i dettagli; Da Lookman a Zalewski e (forse) Palestra: gli incroci di mercato sull'asse Atalanta-Inter.

Calciomercato Inter, Zielinski verso l’addio? Il club di Serie A fa sul serio - All’inizio della stagione il suo spazio sembrava destinato a ridursi e invece le cose sono andate diversamente. spaziointer.it