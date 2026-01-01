Calciomercato Inter scelte obbligate | esterno destro cercasi e il sacrificio Frattesi

L’Inter si trova a dover affrontare importanti scelte di mercato, in particolare sulla fascia destra, a causa dell’assenza di Dumfries. La necessità di rinforzare questa posizione rende inevitabile valutare eventuali sacrifici, come quello di Frattesi, per finanziare un acquisto di livello. La strategia del club sarà determinante per mantenere l’equilibrio tra esigenze tecniche e finanziarie.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter, l’assenza di Dumfries impone un intervento sulla fascia destra: la chiave per finanziare un innesto di livello immediato. Cosa dovrebbe fare davvero l’Inter a gennaio? La risposta appare semplice, ma in realtà nasconde valutazioni complesse. In casa nerazzurra è chiaro a tutti che serva un esterno destro di primo piano per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Denzel Dumfries, il cui rientro è previsto non prima di marzo. Tre mesi sono un’eternità per una squadra che punta a restare competitiva su tutti i fronti, ed è per questo che la dirigenza sta ragionando su un intervento mirato già a gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

