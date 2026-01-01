Calciomercato Inter non solo Cancelo | prende quota il nome di Paulo Henrique per la corsia destra

Nel calciomercato dell’Inter, si cerca una soluzione per la fascia destra. Oltre a Cancelo, si approfondiscono altri profili, tra cui Paulo Henrique, in considerazione per rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze della squadra. La dirigenza nerazzurra valuta attentamente le opzioni per completare il reparto e migliorare le possibilità di stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’emergenza sulla fascia destra spinge la dirigenza nerazzurra a valutare profili alternativi a Cancelo. L’infortunio di Denzel Dumfries, esterno destro olandese punto fermo dello scacchiere nerazzurro, ha acceso un campanello d’allarme in casa Inter. La lunga assenza del laterale, costretto a uno stop prolungato, obbliga la dirigenza di viale della Liberazione a intervenire sul mercato con tempestività, individuando un profilo capace di garantire copertura, spinta e affidabilità nella seconda parte di stagione. Se il nome di João Cancelo resta quello più chiacchierato per esperienza e carisma internazionale, i nerazzurri non intendono farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Internews24.com

