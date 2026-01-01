Calciomercato Inter non solo Cancelo | prende quota il nome di Paulo Henrique per la corsia destra
Nel calciomercato dell’Inter, si cerca una soluzione per la fascia destra. Oltre a Cancelo, si approfondiscono altri profili, tra cui Paulo Henrique, in considerazione per rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze della squadra. La dirigenza nerazzurra valuta attentamente le opzioni per completare il reparto e migliorare le possibilità di stagione.
Inter News 24 Calciomercato Inter, l’emergenza sulla fascia destra spinge la dirigenza nerazzurra a valutare profili alternativi a Cancelo. L’infortunio di Denzel Dumfries, esterno destro olandese punto fermo dello scacchiere nerazzurro, ha acceso un campanello d’allarme in casa Inter. La lunga assenza del laterale, costretto a uno stop prolungato, obbliga la dirigenza di viale della Liberazione a intervenire sul mercato con tempestività, individuando un profilo capace di garantire copertura, spinta e affidabilità nella seconda parte di stagione. Se il nome di João Cancelo resta quello più chiacchierato per esperienza e carisma internazionale, i nerazzurri non intendono farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, non solo Palestra: c’è una nuova idea last minute per la corsia destra!
Leggi anche: Calciomercato Juve: l’ultima idea di Comolli per rinforzare la fascia destra. Nome suggestivo in corsia per gennaio
Inter, clamorosa suggestione: Marotta e Ausilio al lavoro per riportare a Milano Joao Cancelo; Cancelo torna in Serie A? Com'è andato con Inter e Juventus, perché lascia l'Al Hilal e il riassunto degli ultimi anni arabi; Cancelo vuole lasciare l’Al Hilal: l’Inter ci pensa; Botafogo, l'argentino Anselmi prende il posto di Ancelotti.
L'Inter vuole Cancelo subito: Acerbi, il ruolo di Mendes e il fattore tempo - Fin dal giorno in cui è trapelata la possibilità che Cancelo lasciasse l'Arabia l'Inter si è immediatamente mossa per capire la fattibilità dell'operazione. msn.com
Calciomercato Inter news/ Per Joao Cancelo si accelera: affare in tempi brevi? (oggi 1 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi giovedì 1 gennaio 2026, per Joao Cancelo si stringono i tempi, i nerazzurri puntano ad averlo già contro il Napoli. ilsussidiario.net
SM - Cancelo nel mirino di Inter, Juventus e Barcellona, ma l'ingaggio è monstre - Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome di João Cancelo resta sullo sfondo delle valutazioni dell’Inter, ma è bene chiarire subito i contorni dell’operazione: ... tuttojuve.com
Calciomercato Inter shock: via big come Acerbi, Calhanoglu e Dumfries! Si riparte da giovani e Chivu - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter shock: via big come #Acerbi, #Calhanoglu e #Dumfries! Si riparte da giovani e #Chivu x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.