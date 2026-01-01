Calciomercato Inter Marcelo Vaz il colpo per il futuro? Nerazzurri in pole ma è corsa a 3 per l’esterno!

Sul calciomercato dell’Inter, Marcelo Vaz emerge come possibile investimento per il futuro. I nerazzurri sembrano in vantaggio nella corsa al giovane esterno, ma la competizione rimane aperta con altre squadre interessate. La società valuta attentamente le opzioni per rafforzare il reparto offensivo, considerando anche le potenzialità di Vaz. L’accordo potrebbe rappresentare un passo importante per il progetto a lungo termine del club.

Inter News 24 Ecco l’idea del club per lui. Lo scouting di Viale della Liberazione è sempre in movimento, vigile sulle future promesse del calcio internazionale. L’ Inter, confermando la sua vocazione per la linea verde, ha messo nel mirino un nuovo prospetto per blindare la corsia mancina del domani: Marcelo Vaz. Si tratta di un terzino sinistro classe 2007, originario della Guinea-Bissau, che si sta mettendo in luce con la maglia della Varesina nel campionato di Serie D. La notizia, rilanciata dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il suo profilo X, delinea una vera e propria bagarre europea: sulle tracce del ragazzo ci sono anche club prestigiosi come lo Sporting Braga e il Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com

