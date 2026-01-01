Calciomercato Inter Joao Cancelo rimane nel mirino | Zazzaroni commenta la situazione della squadra di Chivu

L'Inter continua a seguire con attenzione la situazione di Joao Cancelo, considerato un obiettivo importante per rinforzare la corsia laterale. Zazzaroni analizza la situazione, evidenziando le possibilità e gli sviluppi futuri per il calciomercato dei nerazzurri. La squadra di Chivu valuta attentamente le opzioni per rafforzare il reparto, mantenendo alta l’attenzione su eventuali sviluppi relativi al trasferimento del giocatore.

di Dario Bartolucci Calciomercato Inter, i nerazzurri non mollano il sogno Cancelo per la corsia laterale! Zazzaroni si esprime sul possibile colpo. L’Inter è seriamente interessata a Joao Cancelo, esterno portoghese che potrebbe lasciare l’Al-Hilal durante questa finestra di mercato. La situazione tra il giocatore e il club arabo sembra essere arrivata al capolinea, con una rottura evidente anche con l’allenatore Simone Inzaghi. Nonostante le difficoltà economiche, i nerazzurri stanno facendo dei tentativi per riportare Cancelo in Serie A. Joao Cancelo, dopo aver lasciato il Manchester City per trasferirsi in prestito al Bayern Monaco, ha scelto l’Al-Hilal, ma la sua esperienza in Arabia Saudita sembra essere giunta al termine. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Joao Cancelo rimane nel mirino: Zazzaroni commenta la situazione della squadra di Chivu Leggi anche: Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale Leggi anche: Calciomercato Inter, Caprile fortemente nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione per gennaio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi ed è nel mirino di Chivu; Cancelo in rottura con l'Al-Hilal, sondaggi per Inter e Juve; L’Inter mette Joao Cancelo nel suo mirino: ha rotto con Inzaghi ed è pronto a lasciare l’Al-Hilal; Cancelo fuori rosa all'Al-Hilal, Simone Inzaghi non lo vuole più: dove può andare in Italia e in Europa. Calciomercato Inter news/ Per Joao Cancelo si accelera: affare in tempi brevi? (oggi 1 gennaio 2026) - Calciomercato Inter news oggi giovedì 1 gennaio 2026, per Joao Cancelo si stringono i tempi, i nerazzurri puntano ad averlo già contro il Napoli. ilsussidiario.net

L'Inter vuole Cancelo subito: Acerbi, il ruolo di Mendes e il fattore tempo - Fin dal giorno in cui è trapelata la possibilità che Cancelo lasciasse l'Arabia l'Inter si è immediatamente mossa per capire la fattibilità dell'operazione. msn.com

SM - Cancelo nel mirino di Inter, Juventus e Barcellona, ma l'ingaggio è monstre - Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome di João Cancelo resta sullo sfondo delle valutazioni dell’Inter, ma è bene chiarire subito i contorni dell’operazione: ... tuttojuve.com

Calciomercato Inter shock: via big come Acerbi, Calhanoglu e Dumfries! Si riparte da giovani e Chivu - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter shock: via big come #Acerbi, #Calhanoglu e #Dumfries! Si riparte da giovani e #Chivu x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.