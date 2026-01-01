Calcio | Intercontinentale al Psg Flamengo battuto ai rigori
Il Paris Saint Germain ha conquistato il titolo mondiale battendo il Flamengo ai rigori nella finale di coppa Intercontinentale. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 ai rigori, confermando la vittoria del club francese nella competizione intercontinentale.
Roma, 17 dic. (LaPresse) – Il Paris Saint Germain si laurea campione del mondo battendo per 3-2 dopo i calci di rigore il Flamengo nella finale di coppa Intercontinentale. Nei tiri dagli undici metri super prestazione del portiere Safonov, che ne para quattro su cinque. Per gli uomini di Luis Enrique – che conquistano il loro sesto trofeo stagionale – si è trattato comunque di un match ostico: all’iniziale vantaggio di Kvaratskhelia al 38? del primo tempo ha risposto Jorginho al 17? della ripresa. Un risultato che non è cambiato neanche nei tempi supplementari. I primi a presentarsi sul dischetto sono stati brasiliani, passando in vantaggio con De la Cruz. 🔗 Leggi su Lapresse.it
