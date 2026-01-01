Calciatori ritirati nel 2025 la Top 11 | due hanno militato di recente nel Milan | VIDEO

Nel 2025, diversi calciatori hanno concluso le proprie carriere sportive, lasciando il calcio professionistico. Tra loro, due ex giocatori del Milan, squadra che ha vissuto un periodo di successo, si sono ritirati dopo aver contribuito significativamente al club. Questa selezione presenta la Top 11 dei calciatori ritirati quest'anno, offrendo uno sguardo sul loro percorso e l’eredità lasciata nel mondo del calcio.

Nel 2025 molti calciatori si sono ritirati, appendendo gli scarpini al chiodo dopo una luminosa carriera: anche due del Milan dello Scudetto. Nel 2025 molti calciatori di fama internazionale si sono ritirati, appendendo gli scarpini al chiodo dopo una luminosa carriera. Tra questi, anche due protagonisti, con la maglia del Milan, dello Scudetto 2022 sotto la guida di Stefano Pioli. Di chi si tratta? Guarda il video e scoprilo!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciatori ritirati nel 2025, la Top 11: due hanno militato di recente nel Milan | VIDEO Leggi anche: Milan, Saelemaekers specialista da fuori area: solo due giocatori hanno segnato più del belga nel 2025 Leggi anche: Tennis, è allarme infortuni: i top 20 hanno perso 496 giorni nel 2025 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I grandi giocatori che si sono ritirati nel 2025; Da Maignan a Lewandowski: la top 11 dei giocatori in scadenza è stellare; Marcelo, Busquets, Alba e altri nove calciatori che si sono ritirati nel 2025; Non solo Busquets: tutti i giocatori ritirati nel 2025 | Il tempo dei saluti. Da Busquets a Florenzi: tutti i giocatori ritirati nel 2025 - Molti protagonisti del calcio degli ultimi anni hanno deciso di fermarsi, chiudendo carriere ricche di successi e momenti indimenticabili. tag24.it

Marcelo, Florenzi e... una leggenda del Napoli: la top 11 dei giocatori ritirati nel 2025 - Il 2025 è stato l’anno degli addii pesanti, quelli che fanno rumore e lasciano il segno nella storia del calcio. msn.com

Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Pjanic l'ultimo - Miralem Pjanic è l'ultimo di una lunga lista di calciatori che hanno deciso di appendere le scarpe al chiodo. m.tuttomercatoweb.com

Cronache di spogliatoio. . I videogiochi hanno cambiato anche la vita dei calciatori. E cronachedispogliatoio #EASPORTSFCSupercup #advntato una certezza nei loro ritiri! Alessandro Del Piero e Marco Materazzi ne sanno qualcosa #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.