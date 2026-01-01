Cagnetta investita sul litorale di Eboli a Capodanno salvata da un passante

Una cagnolina è stata investita sul litorale di Eboli a Capodanno. Fortunatamente, un passante ha prestato soccorso e la ha condotta in un ambulatorio veterinario per le prime cure. La Lega del Cane di Salerno ha condiviso questa notizia, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso gli animali in situazioni di emergenza.

"Ci siamo fatti un regalo di fine anno. Cagnolina investita sul litorale ebolitano, fortunatamente soccorsa da un passante che ha prestato le prime cure presso un ambulatorio veterinario": lo ha scritto la Lega del Cane di Salerno. La cagnetta ha poi fatto ingresso al sanitario di Mercato San.

