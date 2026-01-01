Cagliari-Milan probabili formazioni | piovono infortuni Leao torna Fullkrug titolare?

In vista della partita Cagliari-Milan, crescono le preoccupazioni per le assenze e gli infortuni che coinvolgono entrambe le squadre. Le formazioni probabili si delineano con alcune novità, tra cui il ritorno di Leao per il Milan e l'eventuale titolarità di Fullkrug. La situazione si presenta complessa, con numerosi giocatori in dubbio o out, influenzando le scelte degli allenatori in vista della sfida.

Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vederla - Rossoblù in fiducia dopo il colpo di Torino, rossoneri lanciatissimi nella corsa Champions. calciocasteddu.it

Cagliari-Milan: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A - Inizia il 2026 e il Milan è pronto ad aprire la 18esima giornata di Serie A nella trasferta insidiosa contro il Cagliari di Nicola. msn.com

#Allegri, il retroscena sul Capodanno e la battuta prima di Cagliari-Milan: "Meglio giocare il 2, almeno..." x.com

Venerdì Cagliari-Milan apre la 18esima giornata di Serie A - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.