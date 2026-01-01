Per la sfida di domani sera tra Cagliari e Milan, il tecnico Allegri ha annunciato una formazione ridimensionata a causa di numerosi infortunati. La partita, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, si giocherà alle 20:45 in Sardegna. La rosa rossonera deve affrontare questa trasferta con diverse assenze, rendendo la sfida un banco di prova importante per la squadra.

Il Milan giocherà domani sera, alle ore 20:45, in casa del Cagliari, in formazione largamente rimaneggiata per la 18^ giornata della Serie A 2025-2026: tanti infortunati e giocatori in rischio. Ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza.

Cagliari-Milan, il bollettino infortunati: le brutte notizie di Allegri in conferenza stampa

