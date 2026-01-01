Cagliari-Milan Füllkrug ci sarà o no? Ecco tutti i passi dei rossoneri per portarlo in Sardegna

In vista di Cagliari-Milan, resta incerto la presenza di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco arrivato dal West Ham. La società rossonera sta lavorando per completare le pratiche di tesseramento prima della partita di domani sera alla 'Unipol Domus'. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui passi intrapresi per portare il giocatore in Sardegna e la possibile disponibilità in campo.

Cagliari–Milan del 2 gennaio 2026: probabili formazioni, analisi del match e dove vederla in TV - Milan: scopri le probabili formazioni, l’analisi del match e dove vedere la partita in TV e streaming. tag24.it

Probabili formazioni Cagliari-Milan: Kilicsoy e Loftus-Cheek titolari, cosa filtra su Gaetano e Leao - Nella giornata di venerdì 2 gennaio, andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari la sfida ... fantamaster.it

Niclas Fullkrüg domani dovrebbe essere disponibile senza problemi a Cagliari-Milan. Il Milan è tranquillo sul completamento delle pratiche per inserirlo in lista. I documenti, il trasferimento internazionale, il volo in Sardegna: tutte le tappe. x.com

Il Milan vola in Sardegna per affrontare il Cagliari nel primo match del 2026. Sfida speciale per Allegri che torna, da ex, contro i rossoblù, reduci dal pareggio per 2-2 nell’ultima gara casalinga contro il Pisa. C’è però un dato che sorride ai rossoneri: - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.