Cagliari-Milan Füllkrug ci sarà o no? Ecco tutti i passi dei rossoneri per portarlo in Sardegna

Da pianetamilan.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di Cagliari-Milan, resta incerto la presenza di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco arrivato dal West Ham. La società rossonera sta lavorando per completare le pratiche di tesseramento prima della partita di domani sera alla 'Unipol Domus'. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui passi intrapresi per portare il giocatore in Sardegna e la possibile disponibilità in campo.

Corsa contro il tempo, in casa rossonera, per tesserare Niclas Füllkrug, centravanti tedesco prelevato dal West Ham, in tempo per Cagliari-Milan di domani sera alla 'Unipol Domus'. Ecco le ultime news sulla delicata questione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

