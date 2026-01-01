Buonfiglio | Commossi dalle parole del presidente Mattarella Ci impegneremo ancora di più per onorare il Paese
Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso gratitudine per le parole di apprezzamento del presidente Sergio Mattarella nei confronti dello sport italiano. In una dichiarazione, Buonfiglio ha sottolineato l’impegno continuo del movimento sportivo per onorare il Paese, riconoscendo l’importanza del sostegno e della stima dimostrata dall’istituzione. Le sue parole riflettono la volontà di proseguire nel percorso di crescita e valorizzazione dello sport italiano.
Roma – Arrivano, con profonda riconoscenza, le parole di ringraziamento del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, per ciò che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dire e dedicare nei confronti dello sport italiano. Nel consueto discorso di fine anno, il Capo dello Stato non ha mancato di dedicare il suo pensiero all’intero movimento tricolore, che non solo si prepara a vivere le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina, ma anche le altre sfide sportive del 2026. E che nella storia ha donato al Paese storie indimenticabili. “Siamo commossi dalle parole espresse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa sera nel messaggio di fine anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
