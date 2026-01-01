Buona sanità | Grazie per le cure la professionalità e l’umanità dimostrate

Riceviamo con gratitudine questa lettera di ringraziamento da Pancrazio, ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. La sua testimonianza riconosce l’impegno, la professionalità e l’umanità dimostrata dal personale sanitario, elementi fondamentali per un’assistenza di qualità. Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento a tutti coloro che lavorano quotidianamente per garantire cure efficaci e umane ai pazienti.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento per il personale del reparto di Chirurgia dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana inviata da un uomo di Erchie, Pancrazio, ricoverato nei giorni scorsi Gentilissimi medici, dottori e a tutto il personale del Reparto di Chirurgia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

