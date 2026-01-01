Bullfight Wrestling | ritorno in vista nel 2026 per la promotion torinese?

Bullfight Wrestling, la storica promotion torinese, potrebbe tornare nel 2026 dopo alcuni anni di pausa. Recentemente, sui social media, è stato pubblicato un teaser che anticipa un ritorno a Torino, città dove tutto era iniziato. La notizia ha suscitato l'interesse dei fan, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali sulla ripresa delle attività.

Dopo diversi anni di inattività, la Bullfight Wrestling annuncia il proprio ritorno. Un breve teaser a riguardo è stato pubblicato pochi minuti fa sui profili social della promotion sabauda, che tornerà in quel di Torino, dove tutto iniziò, nel 2026. Ecco qui di seguito il video sopracitato: Ultimo show nel 2018, nel 2016 una delle ultime date “indie” di Tommaso Ciampa. La federazione torinese nacque nel 2016, esordendo in quel di Torino nel settembre di quell’anno. Nel main event dell’allora It’s A Loing Way to the Top, nome dell’evento, Red Devil ( Fabio Ferrari ) sfidò Tommaso Ciampa, allora star di NXT, nella penultima data indipendente prima del definitivo passaggio in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Bullfight Wrestling: ritorno in vista nel 2026 per la promotion torinese? Leggi anche: Il wrestling è fede: il ritiro nel wrestling e l’addio di John Cena Leggi anche: Serena Williams, ritorno in campo in vista? L’indizio per il 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ryan Manning Pro Bullfighter (@rmprobullfighter) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.