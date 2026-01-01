Bulgaria i cittadini prelevano in euro per la prima volta

La Bulgaria ha ufficialmente adottato l’euro come moneta, segnando un nuovo capitolo nella sua storia economica. La decisione è stata annunciata dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, confermando il passaggio dalla valuta locale all’euro. Da ora in poi, i cittadini bulgari potranno prelevare e utilizzare l’euro nelle proprie transazioni quotidiane, favorendo l’integrazione con l’Unione Europea e facilitando gli scambi economici.

In Bulgaria non sono felicissimi di avere l'euro - Il paese ha appena adottato la valuta comune, ma ci sono scetticismi che riguardano la corruzione, la politica e la propaganda russa

La Bulgaria adotta l'euro, diventando il 21° Paese della zona euro. Ma la scelta divide: metà dei cittadini preferiva mantenere il lev. Tra scetticismo, timori di rincari e propaganda filorussa, l'euro non convince tutti.

È ufficiale: da oggi la Bulgaria adotta l'euro! I cittadini bulgari possono ora beneficiare di un'economia più stabile, di un commercio più forte a livello mondiale e di non dover più cambiare valuta ogni volta che viaggiano Per adottare l'euro, un Pa

