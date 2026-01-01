Bulgaria i cittadini prelevano in euro per la prima volta

La Bulgaria ha ufficialmente adottato l’euro come moneta, segnando un nuovo capitolo nella sua storia economica. La decisione è stata annunciata dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, confermando il passaggio dalla valuta locale all’euro. Da ora in poi, i cittadini bulgari potranno prelevare e utilizzare l’euro nelle proprie transazioni quotidiane, favorendo l’integrazione con l’Unione Europea e facilitando gli scambi economici.

La Bulgaria ha adottato l'euro come moneta ufficiale. A dare l'annuncio è stata la presidente Banca centrale europea Christine Lagarde. Diverse persone a Sofia, la Capitale, hanno iniziato a prelevare le nuove banconote. La vecchia moneta, tuttavia, continuerà a essere utilizzata per i pagamenti in contanti nel mese di gennaio.

