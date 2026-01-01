Bulgaria abbraccia l’euro | un passo che ridisegna il futuro economico in Europa

La Bulgaria ha ufficialmente adottato l’euro come moneta, segnando un importante traguardo nel suo percorso economico. Questa scelta rappresenta un passo significativo per il paese, che entra a far parte della zona euro, contribuendo a rafforzare la stabilità finanziaria e le relazioni con gli altri stati membri dell’Unione Europea. L’adozione dell’euro apre nuove opportunità di crescita e collaborazione nel contesto europeo.

La Bulgaria ha completato in queste ore un passaggio epocale adottando ufficialmente l' euro come moneta nazionale, entrando così a pieno titolo nella zona euro. Dopo anni di trattative tecniche, adempimenti burocratici e adeguamenti economici, il paese balcanico mette fine all'era del lev per allinearsi alla moneta unica. La decisione, attesa da tempo, segna una svolta significativa non solo per Sofia ma per l'intero equilibrio economico dell' Unione europea. In un clima di entusiasmo diplomatico e di attesa da parte dei mercati finanziari, le autorità bulgare hanno completato le ultime fasi operative del cambiamento.

