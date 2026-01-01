BTS confermano il ritorno in primavera ufficializzando sui social la data della nuova era musicale
I BTS hanno annunciato ufficialmente il loro ritorno musicale in primavera 2026, confermando sui social la data di inizio di una nuova fase. Dopo quattro anni dall’ultimo album in studio, i fan attendono con interesse questa ripresa, che segna un nuovo capitolo nella loro carriera. La conferma delle date apre le porte a un’attesa condivisa per le novità e le evoluzioni del gruppo sudcoreano.
Come preannunciato nei mesi scorsi, il 2026 sarà l’anno che vedrà tra i tanti attesissimi ritorni quello dei BTS, a distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro in studio. Nelle primissime ore del nuovo anno sui canali ufficiali dell’etichetta sudcoreana BigHit è apparso il messaggio nel quale si ufficializza l’inizio della nuova era musicale del gruppo k-pop: “Confermato il ritorno del 20 marzo”. La reunion della band arriva dopo l’ultimo lavoro in studio, Proof del 2022 e del singolo Yet To Come (The Most Beautiful Moment) ed al termine della leva miliare obbligatoria di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: BTS, si avvicina il ritorno della band, le parole di RM: “La nuova musica suona molto bene”
