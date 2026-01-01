Brucia chiesa in centro ad Amsterdam crolla il  campanile  Pioggia di scintille ora tutto l' edificio può collassare 

Nella centrale Amsterdam, un incendio ha coinvolto la Vondelkerk, situata vicino al Vondelpark. Le fiamme hanno causato il crollo del campanile, generando una condizione di emergenza e evacuazioni nelle abitazioni circostanti. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si cerca di contenere il rogo e valutare eventuali rischi di ulteriori crolli.

Il rogo alla Vondelkerk vicino al famoso Vondelpark della capitale olandese. Tutte le abitazioni della zona sono state evacuate.

