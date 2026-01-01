Brindisi di Capodanno in piazza Martiri della Libertà a Faenza Guardiamo al futuro con coraggio

Il brindisi di Capodanno in piazza Martiri della Libertà a Faenza è un’occasione per accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di condivisione e speranza. In molti si riuniscono per celebrare l’evento con musica, allegria e un senso di comunità, guardando al futuro con fiducia. Un momento tradizionale che rafforza il legame tra cittadini e invita a riflettere insieme sull’anno appena trascorso e quello a venire.

In centinaia per il tradizionale brindisi di mezzanotte in piazza Martiri della Libertà per salutare l'arrivo del nuovo anno in un clima di festa, musica e forte senso di appartenenza. Dal palco della piazza, il sindaco Massimo Isola ha rivolto il proprio messaggio alla cittadinanza.

Il Capodanno a Faenza è all’insegna della musica rock. A mezzanotte è previsto il tradizionale brindisi - L’appuntamento quest’anno è in Piazza delle Erbe – Piazza Martiri della Libertà, ... ravennanotizie.it

Capodanno pop-rock a Faenza - Il centro storico di Faenza si prepara ad un Capodanno Rock indimenticabile, nella suggestiva cornice di piazza Martiri della Libertà, a partire dalle ... ravennaedintorni.it

