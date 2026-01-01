Brentford-Tottenham live | squadre di Premier League formazioni

Il match tra Brentford e Tottenham, valido per la Premier League, si svolgerà giovedì 1 gennaio 2026. Le due squadre si preparano a affrontarsi in una sfida che rappresenta l'inizio del nuovo anno calcistico. Di seguito, vengono riportate le formazioni ufficiali e le informazioni principali per seguire l’incontro in diretta.

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Il Brentford cerca la terza vittoria consecutiva quando giovedì ospiterà il Tottenham nella prima partita del 2026 per entrambe le squadre in Premier League. I Bees andranno settimi se vincono e il Sunderland non riesce a vincere la partita simultanea in casa contro il Manchester City, secondo in classifica. Gli Spurs partono un punto dietro gli avversari, dopo aver interrotto una serie di due sconfitte con una vittoria per 1-0 al Crystal Palace domenica. 101GreatGoals.com contiene notizie complete sulla squadra di Brentford vs Spurs in Premier League, nonché dettagli su come guardare l'azione.

