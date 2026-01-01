Brasile | Corte suprema respinge richiesta Bolsonaro di arresti domiciliari

La Corte Suprema del Brasile ha respinto la richiesta di Jair Bolsonaro di trasformare la sua condanna in arresti domiciliari. La decisione conferma la prosecuzione del procedimento giudiziario nei confronti dell'ex presidente, senza concedere misure alternative. La notizia rappresenta un nuovo sviluppo nel procedimento legale che coinvolge Bolsonaro, evidenziando la posizione della giustizia brasiliana nei confronti dell’ex dirigente.

Brasilia, 1 gen. (AdnkronosAfp) - La Corte Suprema del Brasile ha respinto la richiesta Jair Bolsonaro di convertire la sua pena detentiva in arresti domiciliari. L'ex presidente è stato condannato per aver pianificato un colpo di Stato. Gli avvocati di Bolsonaro hanno presentato la richiesta ieri, affermando che il settantenne avrebbe dovuto scontare la sua condanna a 27 anni di carcere a casa per motivi di salute. Bolsonaro è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo essere stato operato per un'ernia inguinale e poi sottoposto a una procedura per curare ricorrenti attacchi di singhiozzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

