Brasile | Corte suprema respinge richiesta Bolsonaro di arresti domiciliari
La Corte Suprema del Brasile ha respinto la richiesta di Jair Bolsonaro di trasformare la sua condanna in arresti domiciliari. La decisione conferma la prosecuzione del procedimento giudiziario nei confronti dell'ex presidente, senza concedere misure alternative. La notizia rappresenta un nuovo sviluppo nel procedimento legale che coinvolge Bolsonaro, evidenziando la posizione della giustizia brasiliana nei confronti dell’ex dirigente.
Brasilia, 1 gen. (AdnkronosAfp) - La Corte Suprema del Brasile ha respinto la richiesta Jair Bolsonaro di convertire la sua pena detentiva in arresti domiciliari. L'ex presidente è stato condannato per aver pianificato un colpo di Stato. Gli avvocati di Bolsonaro hanno presentato la richiesta ieri, affermando che il settantenne avrebbe dovuto scontare la sua condanna a 27 anni di carcere a casa per motivi di salute. Bolsonaro è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo essere stato operato per un'ernia inguinale e poi sottoposto a una procedura per curare ricorrenti attacchi di singhiozzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Svolta in Brasile: la Suprema Corte apre il processo contro Eduardo Bolsonaro
Leggi anche: Arrestato e incarcerato l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro: era già agli arresti domiciliari
Brasile: demarcazione territori indigeni all’esame di Corte suprema e Parlamento. L’allarme dei vescovi, “momento gravissimo, si rischia collasso” - In una settimana decisiva che potrebbe sancire l’avanzamento della tesi del cosiddetto “Marco temporal” sulle terre indigene, impendendone di fatto, la loro demarcazione, la presidenza della ... agensir.it
Brasile: la Corte suprema condanna Bolsonaro a 27 anni e 3 mesi per tentato golpe - L'ex presidente brasiliano, 70 anni, è accusato di aver guidato una cospirazione golpista contro Lula dopo la sconfitta elettorale del 2022. rainews.it
La Corte Suprema del Brasile autorizza l'intervento chirurgico a Bolsonaro - Bolsonaro, che sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per aver pianificato un colpo di Stato contro il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, dovrebbe essere trasferito domani in un ospedale ... ansa.it
JAM BRASILIANA! La storica jam brasiliana di Milano trova casa alla Corte dei Miracoli. Tra samba, bossa nova, baião, xote, la jam session regala una vera e propria immersione nei suoni del Brasile! Resident Band Cesar Moreno: tastiere Paulo Zannol chitar - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.