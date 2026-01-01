Braglia esprime fiducia nell’obiettivo del calciomercato Juventus, sottolineando come Spalletti possa offrire un rendimento superiore rispetto a Conte. Secondo l’allenatore, l’arrivo del tecnico toscano potrebbe essere determinante per valorizzare i giocatori e migliorare le prospettive della squadra. La scelta di un nuovo allenatore rappresenta un passaggio importante per il futuro della Juventus, con un’attenzione particolare alla crescita e all’efficacia della rosa.

Braglia sicuro sull’obiettivo del calciomercato Juventus: il suo arrivo sarebbe cruciale per la Nazionale e il tecnico saprebbe valorizzarlo al meglio. Il calciomercato vive di suggestioni che spesso si trasformano in trattative reali, e l’ipotesi di rivedere Federico Chiesa con la maglia bianconera sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori. Dopo la parentesi all’estero, il nome dell’esterno classe 1997 è tornato prepotentemente di moda dalle parti della Continassa, scatenando un dibattito su quanto possa essere utile alla “Vecchia Signora” in questa seconda parte di stagione. A schierarsi apertamente a favore di questa operazione è stato Simone Braglia, ex portiere e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Braglia non ha dubbi sull’obiettivo del calciomercato Juventus: «Sono sicuro che con Spalletti renderebbe meglio che con Conte»

Leggi anche: Di Gennaro avverte la Juventus: «Vanoli conosce l’ambiente Fiorentina e ha lavorato con Conte. Sono sicuro che…»

Leggi anche: Gentile non ha dubbi sull’allenatore: «Spalletti c’è e si sente: ha capito immediatamente che cos’è la Juventus». Il commento sul rientro di Bremer

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Oggi Napoli-Milan, Braglia non ha dubbi: "Per me la maggior parte dei giocatori ne avrebbe fatto a meno" - Intervenuto così in vista della semifinale di Supercoppa Italiana, che si giocherà stasera a Riad tra Napoli e Milan, l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato a TMW dei temi ... milannews.it