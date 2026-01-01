Braccio amputato muore in pochi minuti | la tragedia di Capodanno

Nella zona di Malafede a Roma, un incidente durante i festeggiamenti di Capodanno ha causato la morte di Ion Botnari, 63 anni, originario della Moldavia. Intorno alle 17:30 del 31 dicembre, un petardo artigianale gli è esploso in mano, provocandogli un grave trauma. La vicenda si è conclusa in pochi minuti, lasciando la comunità senza parole.

A Roma, nella zona di Malafede, un tragico incidente ha segnato la vigilia di Capodanno 2026. Intorno alle 17:30 del 31 dicembre, Ion Botnari, 63enne di origine moldava, è morto in via Cortemaggiore dopo che un petardo rudimentale gli è esploso in mano. L’ordigno, probabilmente acquistato illegalmente, è deflagrato mentre l’uomo lo maneggiava da solo in strada, provocandogli gravi lesioni al petto e alle mani e un’emorragia fatale. Nonostante il rapido intervento del 118, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri. Il figlio della vittima è stato trovato in possesso di una batteria di fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

