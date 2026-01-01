Boxe l’Italia tornerà ad avere un campione del mondo nel 2026 nelle sigle principali? Chi può provarci

Entrando nel 2026, il pugilato italiano si presenta con diverse potenzialità e atleti di livello internazionale. Numerosi pugili tricolori occupano posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali, dimostrando un certo fermento e un patrimonio di talento. La domanda resta: il 2026 potrà essere l’anno in cui l’Italia tornerà a conquistare un titolo mondiale nelle principali sigle? Analizziamo la situazione e le prospettive del settore.

Qual è la situazione del pugilato italiano entrando nel 2026? Di materiale ce n’è, bisogna dirlo. Nelle classifiche mondiali, del resto, alcuni pugili tricolori continuano a fare capolino qui e là, alcuni anche con posizioni davvero molto alte. Ma andiamo a fare un riepilogo delle varie situazioni. Partiamo dai pesi massimi, dove Guido Vianello è ottavo per l’IBF e dodicesimo per la WBC. Certo, ancora un po’ lontano da vari tipi di speranze di arrivare a un combattimento per il titolo mondiale, tanto più che Oleksandr Usyk guarda (chiaramente) verso altri orizzonti. Intanto è arrivata di recente la cintura WBC Continental Americas, che è un bel punto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, l’Italia tornerà ad avere un campione del mondo nel 2026 nelle sigle principali? Chi può provarci Leggi anche: Rivola: "Bezzecchi? Nel 2026 può diventare campione del mondo" Leggi anche: Paura per l'ex campione del mondo di boxe Anthony Joshua per un incidente stradale in Nigeria Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Promo Boxe Italia, un 2025 da incorniciare x.com MEMORIAL MARCEL POBWE Boxe Ring Castellana GALÀ INTERNAZIONALE ITALIA VS IRLANDA Domenica 28 dicembre Inizio match ore 16:00 Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto in Piazza Donatori del Sangue, 1, Castelfranc - facebook.com facebook

