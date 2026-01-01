Boxe l’Italia tornerà ad avere un campione del mondo nel 2026 nelle sigle principali? Chi può provarci

Entrando nel 2026, il pugilato italiano si presenta con diverse potenzialità e atleti di livello internazionale. Numerosi pugili tricolori occupano posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali, dimostrando un certo fermento e un patrimonio di talento. La domanda resta: il 2026 potrà essere l’anno in cui l’Italia tornerà a conquistare un titolo mondiale nelle principali sigle? Analizziamo la situazione e le prospettive del settore.

Qual è la situazione del pugilato italiano entrando nel 2026? Di materiale ce n’è, bisogna dirlo. Nelle classifiche mondiali, del resto, alcuni pugili tricolori continuano a fare capolino qui e là, alcuni anche con posizioni davvero molto alte. Ma andiamo a fare un riepilogo delle varie situazioni. Partiamo dai pesi massimi, dove Guido Vianello è ottavo per l’IBF e dodicesimo per la WBC. Certo, ancora un po’ lontano da vari tipi di speranze di arrivare a un combattimento per il titolo mondiale, tanto più che Oleksandr Usyk guarda (chiaramente) verso altri orizzonti. Intanto è arrivata di recente la cintura WBC Continental Americas, che è un bel punto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

