Box Office Worldwide 2025 | L’anno del dominio dell’animazione

Il 2025 si è concluso con un risultato record al Box Office mondiale, superando i 30 miliardi di dollari. L’anno ha visto una crescita significativa nel settore dell’animazione, con contributi importanti da parte di produzioni cinesi, remake per famiglie e sequel di successo. Questi dati, aggiornati a fine dicembre da Box Office Mojo, evidenziano la forte presenza dell’animazione nel panorama cinematografico globale.

Il 2025 ha chiuso con un Box Office Worldwide straordinario, superando i 30 miliardi di dollari totali ( dati Box Office Mojo aggiornati al 31 dicembre ), trainato da animazione cinese, remake familiari e sequel epici. Per la prima volta nella storia, un film non americano domina la classifica, con forte incidenza di mercati asiatici. Il fenomeno assoluto del 2025 è stato senza ombra di dubbio Ne Zha 2, il film d’animazione cinese che ha incassato oltre 2.15 miliardi di dollari nel Box Office Worldwide, diventando il film più redditizio del 2025, ottenendo tra l’altro il record per l’incasso più alto di sempre per un titolo non hollywoodiano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office Worldwide 2025 | L’anno del dominio dell’animazione Leggi anche: Zootopia 2 supererà il record cinese del film d’animazione più visto al box office Leggi anche: Maggiori incassi Box Office ITALIA 2025 | L’anno dominato dal cinema nazionale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Per il box office USA previsto un 2026 da oltre $9 miliardi; Disney supera i 6 miliardi di dollari nel 2025, un record assoluto; Le future auto più attese del 2026 secondo Quattroruote: anteprime e novità; Disney Makes History as the Only Studio to Cross This Milestone in 2025. Maggiori incassi Box Office ITALIA 2025 | L’anno dominato dal cinema nazionale - Classifica box office Italia 2025: Buen Camino di Checco Zalone domina con oltre 26 milioni in 4 giorni. universalmovies.it

Box Office USA 2025 | I 5 film con i maggiori incassi - Classifica box office USA 2025: Un Film Minecraft domina con oltre 423 milioni. universalmovies.it

Dhurandhar Rules 2025 Box Office: Storms past Chhaava to become year’s biggest worldwide grosser - Dhurandhar has officially stamped its authority on the global box office, emerging as the highest worldwide grosser of 2025 with a staggering Rs. bollywoodhungama.com

ZOOTOPIA 2 SUPERA I 900 MILIONI DI DOLLARI AL BOTTEGHINO! ?

Zootropolis 2 ha incassato oltre 1.4 miliardi dollari al box-office mondiale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.