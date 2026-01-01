Il 2025 si è concluso con un solido risultato al Box Office USA, superando i 9 miliardi di dollari di incasso complessivo (dati Box Office Mojo al 31 dicembre). La crescita è stata sostenuta da adattamenti videoludici, remake animati e film di supereroi, confermando la varietà e la stabilità del settore cinematografico americano quest’anno. Di seguito, i cinque titoli più remunerativi della stagione.

Il 2025 ha chiuso con un Box Office USA robusto, che ha quasi raggiunto i 9 miliardi di dollari totali (dati Box Office Mojo aggiornati al 31 dicembre), in crescita grazie a adattamenti videoludici, remake animati e supereroi. Warner Bros. e Disney hanno dominato, con quote alte trainate da IP consolidate. Il fenomeno dell’anno è stato Un Film Minecraft, che ha incassato oltre 423 milioni di dollari negli USA, confermando il potere degli adattamenti gaming e segnando uno dei migliori debutti dell’anno. Ma il 2025 ha anche segnato il ritorno nell’olimpo dei film più amati per i DC movies con Superman, e la conferma della passione dei mitici dinosauri di Jurassic World: La Rinascita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA 2025 | I 5 film con i maggiori incassi

