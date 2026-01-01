Botti ordinanza non rispettata A Ca' Ossi sembrava di essere in guerra

A Ca'Ossi, nonostante l’ordinanza del Comune contro i botti di Capodanno e le sanzioni previste, si sono verificati ancora episodi di trasgressione. La situazione ha creato disagio tra i residenti, che hanno descritto la scena come una vera e propria “guerra” acustica. Questo episodio evidenzia la difficoltà di far rispettare norme volte a garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica durante le festività.

Scrive il segnalante: “Volevo fare i miei complimenti al Comune, che emette l'ordinanza contro i botti di capodanno, scrivendo che chi trasgredirà tale ordinanza, verrà multato, ma purtroppo come ogni anno a Ca'Ossi come immagino in altre parti della città sembrava di essere in guerra. Animali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Botti, ordinanza non rispettata. A Ca'Ossi sembrava di essere in guerra" Leggi anche: Smarrita gatta grigia in zona Cà Ossi Leggi anche: Smarrita gatta grigia in zona Cà Ossi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno, regole e divieti: no a botti, bevande in vetro, lattine chiuse, contenitori sigillati, e spray urticante. Ordinanza anti botti a Ravenna. Un anno fa il vicesindaco Fusignani era contrario. L’opposizione: «Incoerenti» - «Abbiamo scelto di non applicare ordinanze specifiche per vietare i botti di Capodanno per due motivazioni principali: da un lato, esistono normative che ... ravennaedintorni.it

Botti illegali a Capodanno, l'ordinanza del Campidoglio: multe fino a 500 euro. A rischio incendio anche i monumenti - Vietato anche quest'anno nella Capitale l'utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno ... roma.corriere.it

Botti di Capodanno vietati, scoppia la polemica in città: partiti divisi sull'ordinanza del Comune - Nasce una vivace discussione politica aspettando la notte di San Silvestro sull'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio ... ravennatoday.it

Ma l’ordinanza che vietava i botti non è stata rispettata: in fiamme un terrazzo in via Mentana #terni #piazza #fuoco #concerto #botti - facebook.com facebook

Porto Antico, scatta l’ordinanza anti botti al concerto del dj Albertino x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.