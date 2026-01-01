Botti feriti lievemente due bambini grave un uomo

A Taranto e Castellaneta, due bambini hanno riportato lievi ferite a seguito dello scoppio di petardi. Un uomo invece si trova in condizioni gravi. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza durante i festeggiamenti con i fuochi d’artificio. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità legate all’uso dei petardi in questi eventi pubblici.

Tarantini Time Quotidiano Due bambini sono rimasti feriti a Taranto e Castellaneta, a causa dello scoppio di petardi. I piccoli, di circa 3 e 5 anni, hanno riportato lievi ustioni a una mano e, subito dopo la medicazione, sono stati dimessi senza gravi conseguenze. Più seria invece la condizione di un uomo giunto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata con ferite al volto dovute all'esplosione di fuochi di artificio. L'uomo è stato ricoverato perché ha avuto una compromissione oculare.

