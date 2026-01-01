Botti e inciviltà senza freni a Capodanno una salernitana | Mi hanno lanciato un petardo sulla testa
Durante la notte di Capodanno, numerosi cittadini hanno vissuto attimi di disagio a causa di atti di inciviltà e comportamento irresponsabile. In particolare, una donna di Salerno ha riferito di essere stata colpita da un petardo lanciato sulla testa, evidenziando i rischi e le conseguenze di atti pericolosi durante le festività. Un episodio che sottolinea la necessità di maggiore attenzione e rispetto nelle celebrazioni pubbliche.
Una vigilia di Capodanno da dimenticare, per diversi cittadini, a causa dell'inciviltà e dell'imprudenza di alcune persone. In particolare, una lettrice ha raccontato che, nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, mentre camminava su via Irno, ha sentito qualcosa piombarle sulla testa e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
L'Augurio di cuore è che chi spara i botti passi un Capodanno d"inferno pagando per tutte le sofferenze causate a tanti poveri innocenti e per la morte di tanti animali! Basta con questa inciviltà #capodanno2026 x.com
https://www.buongiornosuedtirol.it/2025/12/31/botti-di-capodanno-il-rumore-dellincivilta-enpa-dice-basta-agli-spari/ - facebook.com facebook
