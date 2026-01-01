Botti e inciviltà senza freni a Capodanno una salernitana | Mi hanno lanciato un petardo sulla testa

Durante la notte di Capodanno, numerosi cittadini hanno vissuto attimi di disagio a causa di atti di inciviltà e comportamento irresponsabile. In particolare, una donna di Salerno ha riferito di essere stata colpita da un petardo lanciato sulla testa, evidenziando i rischi e le conseguenze di atti pericolosi durante le festività. Un episodio che sottolinea la necessità di maggiore attenzione e rispetto nelle celebrazioni pubbliche.

